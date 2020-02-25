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Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te şubat ayı boyunca karnaval etkinlikleri düzenleniyor.

AA | 25.02.2020 - 09:01..
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires, "Buenos Aires Karnavalı"nın sonuncusuna ev sahipliği yapıyor.

Buenos Aires Özerk Hükümeti (CABA) tarafından organize edilen ve "Carnaval Porteno" olarak bilinen karnavalın kapanışı çeşitli gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

BUENOS AİRES SOKAKLARINDA KARNAVAL COŞKUSU

Buenos Aires'teki mahallelerin geleneklerinin ve sosyal kimliklerinin desteklenmesi için her yılın şubat ayındaki hafta sonlarında şehrin farklı noktalarında düzenlenen karnavala her yaştan binlerce kişi eğlenmek için katılıyor.

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Bu yıl, Buenos Aires'te yaşayan Bolivyalıların da etkinlik düzenlediği Buenos Aires Karnavalı'nın kapanışının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

Buenos Aires'te karnaval coşkusu

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