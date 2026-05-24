Bugün bankalar açık mı? 25-26 Mayıs 2026 özel ve kamu bankaları...

9 günlük Kurban Bayramı tatili, idari izinle birlikte başladı.

Tatil kapsamında bankaların çalışma düzeni vatandaşların gündeminde yer aldı.

Özellikle EFT, havale, kredi ve şube işlemleri yapacak olanlar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı arife günü bankaların açık olup olmadığını araştırıyor.

Kamu ve özel bankalarda mesai saatlerine ilişkin detaylar merak edilirken, resmi tatil kapsamında uygulanacak çalışma takvimi de netleşmeye başladı.

Peki bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte bankaların bayram öncesi çalışma düzenine ilişkin son bilgiler...

25 MAYIS 2026 BANKALAR AÇIK MI

Bankalar özel sektör statüsünde değerlendirildiği için resmi tatiller dışındaki idari izin günlerinde ise çalışmaya devam edecek.

Hem kamu bankaları hem de özel bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak ve normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

Güncel bilgi için şubeleri aramakta fayda var.

ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI

2026 Kurban Bayramı Arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü resmi tatil yarım gündür.

Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27-30 Mayıs tarihleri arasında banka şubelerinin kapalı olacak.