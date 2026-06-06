Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz oldu: Belgeyi göstermek yeterli olacak

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İstanbullu öğrencilere müjdeli haber geldi.

6-7 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek olan AUZEF Final Sınavları için ulaşım kolaylığı sağlandı.

Alınan karar doğrultusunda, sınava girecek vatandaşlar ve sınav görevlileri, entegrasyona dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilecekler.

Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin "sınav belgelerini", öğretim görevlilerinin ise "görevli belgelerini" göstermeleri yeterli olacak.

Sınavdan 2 saat önce başlayacak

Sınav yerlerine ulaşımda aksama yaşanmaması adına ücretsiz ulaşım imkanı, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayarak, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.