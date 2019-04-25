Bugüne kadar 600 telefon değiştirdi

Trabzonlu gencin akıllara gelmeyecek bir takıntısı var.

Cep telefonu hastalığı...

24 yaşında ama bugüne kadar 600 adede yakın cep telefonu değiştirdi. Hamza Akgün'ün bu takıntısı telefon satan mağaza sahibini ise sevindiriyor.

NEDENİNİ KENDİSİ DE BİLMİYOR

Telefon alıp satıp ticaretini yapmadığını söyleyen Akgün, “Ben de nedenini anlayamıyorum ama böyle bir durum var. 15 günde bir telefonumu değiştiriyorum. Ortalama bugüne kadar 600’e yakın telefon aldım, değiştirdim.” dedi.

EN İYİ MÜŞTERİ

İlçede bulunan telefon mağaza sahibi Metin Taşkın ise en iyi müşterilerinin Hamza Aygün olduğunu söyledi. Taşkın, “Kendisi değerli bir müşterimiz. Bol bol satış yaptığımız bir müşteri. Telefonun kenarında bir sorun olsa, akşamdan evde telefonu yere kaza ile düşürse, onu kafaya takıyor ve sabah ilk işi gelip telefonu değiştirmek oluyor. Telefonunu kimseye elletmeyen bir kişi. Kaza ile masa üzerinden alıp düşürmüşse veya biri ellemişse ondan bile rahatsız oluyor. Belli bir zaman sonra kullandığı telefondan sıkılıyor, bir ay gitmiyor. Kendisine biz telefon yetiştiremiyoruz. İstediği telefon bizde olmayınca. başka bayiden alıyor. Hiç kutusu açılmamış ambalajında istiyor, kaza ile açarsak onu kesinlikle almıyor." diye konuştu.

ARABASINI BİLE SATTI

Aygün’ün borcuna sadık olduğunu, ödemelerinde bugüne kadar bir sorun yaşamadıklarını kaydeden Taşkın, "Arkadaşımız borcuda sadık olup hatta ödeme yapmak için arabasını sattı. Genelde bizi tercih eder. Bizim mağazamızdan aldığı telefon sayısı 300’ün üzerinde olup, bunların hepsi sıfır telefondur.” şeklinde konuştu.