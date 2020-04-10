Bugünlerde solunum egzersizlerini keşfettik

Bu süreçte sosyal medya hesaplarımıza gelen nefes egzersizi videoları ile bugüne kadar belki de bilmediğimiz bir konuda daha ufkumuz açıldı.

Peki bu nefes egzersizi gerçekte nasıl yapılıyor ve insan sağlığına ne gibi katkılar sağlıyor?

NEFES ALMA ZORLUKLARINI GİDERİYOR

Doğru yapılan solumun egzersizlerinin artık nefes alma zorluklarını hafiflettiğini, fiziksel işlevi ve yaşam kalitesini artırdığını, gevşemeyi teşvik ettiğini, nefes darlığını azalttığını biliyoruz.

Evinizde yapabileceğiniz solunum egzersizleri ViDEO

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOKTORLARI ÖNERİYOR

Koronavirüse karşı fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorlarınca pulmoner yani solunum yolu rehabilitasyonu öneriliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Demet Ferahman’ın, Dr. Yunus Emre Doğan ile birlikte hazırladıkları videodaki solunum egzersizleri; büzük dudak solunumu, diyafram solunumu, derin nefes alma ve kontrollü öksürük egzersizi olarak sıralanıyor:

BÜZÜK DUDAK SOLUNUMU:

Kişi rahat bir pozisyonda iken burundan iki ila üç saniye arasında nefes alır ve dudakları büzerek beş ila altı saniye arasında nefesini verir. Büzük dudak solunumunda, dudakların büzülerek kontrollü nefes verilmesi amaçlanır. Bu yöntem nefes verilmesi sırasında, akciğerlerde hapsolmuş havanın salınmasına yardımcı olur.

DİYAFRAM SOLUNUMU:

Göğüs boşluğu ile karın boşluğunun arasında yer alan diyafragma kası solunum sırasında görev alan en önemli kastır. Diyafragmatik ve abdominal solunum ile bu kasın daha etkili çalışması sağlanmalıdır. Rahat bir şekilde ayakta ya da yatarken bir elinizi göğsünüze diğer elinizi karnınıza yerleştirin. Burnunuzdan iki ya da üç saniye boyunca nefes alın. Karnınızın dışarı doğru hareket etmesine dikkat edin. Nefes verirken dudakları büzerek, karnınızın üstüne hafifçe bastırarak, nefesinizi verin. Bu, diyaframınızın havayı serbest bırakma yeteneğini artıracaktır.

NEFES ALMA:

Akciğerlere hava sıkışması ile nefes darlığı oluşur. Derin nefes alıp verme egzersizi ile akciğerlere hava sıkışması engellenir. Eller kaburgada rahatça oturulur. Burundan derin nefes alınır. Göğüs kafesinin genişlediği hissedilir. Alınan hava beş saniye boyunca tutulur. Solunan havanın tümünün bırakıldığı hissedilene kadar burundan yavaşça ve derin bir şekilde nefes verilir.

ÖKSÜRÜK EGZERSİZİ:

Akciğer enfeksiyonu olduğunda, mukus akciğerlerinizde daha kolay birikebilir. Bu egzersiz, kendinizi çok yorgun hissetmeden mukusu etkili bir şekilde atmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Rahat bir pozisyonda oturun. Ağızdan normalde aldığınızdan daha derin bir nefes alın. Nefesinizi üç kerede güçlü bir şekilde öksürerek verin.

10 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Bu egzersizleri gün içerisinde sıralı olarak toplamda 10 dakika süre ile günde dört-beş kez tekrarlayabilirsiniz.

Ancak hareketler sizde bir ağrı oluşturur ya da yapmakta güçlük çekerseniz hemen bırakmanız gerektiğini de unutmayın.