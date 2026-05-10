Buket Güler Ozan, Halk TV'den ayrıldığını duyurdu

Yaprak dökümü devam ediyor.

Halk TV’de son dönemde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı’nın ardından beklenmedik bir isim daha kanala veda etti.

BUKET OZAN GÜLER DE AYRILDI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Buket Güler Ozan da kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

Ayrılık kararını yöneticilere ilettiğini belirten Ozan, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"YAŞASIN GAZETECİLİK"

Ozan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Yaşananların ardından benim de sizlerle paylaşmak istediklerim var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Halk TV ile yollarımı ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim.



Yıllarca editöryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.



Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim. Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik!”

BU YAŞANAN İLK AYRILIK DEĞİL

Öte yandan 30 Nisan’da Halk TV’den ayrıldığını açıklayan Seda Selek, uzun yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programının sonunda izleyicilere veda etmişti.

Ayrılık kararına ilişkin detay vermeyen Selek, yayında yalnızca "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" ifadelerini kullanmıştı.

VEDALAR ÜST ÜSTE GELDİ

Selek’in ayrılığının hemen ardından ise kanalda beklenmedik bir ayrılık daha yaşanmıştı.

8 Mayıs’ta açıklama yapan Sorel Dağıstanlı da Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Dağıstanlı, kararının gerekçesini, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" sözleriyle açıkladı.