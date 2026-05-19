Bulaşık süngerine damlatın, koku ve bakteriden arındırın...

Mutfakta her gün kullanılan bulaşık süngerleri, nemli yapıları nedeniyle bakterilerin en hızlı çoğalabildiği eşyaların başında geliyor.

Düzenli olarak temizlenmeyen süngerlerin zamanla kötü kokuya ve hijyen sorunlarına yol açabiliyor.

Ancak evde bulunan birkaç basit malzemeyle süngerleri hem temizlemek hem de bakteri oluşumunu azaltmak mümkün.

Üstelik bunun için yalnızca birkaç damla doğal bir dezenfektan yeterli oluyor.

Deneyenlerin aktardığına göre; bulaşık süngerinin üzerine yalnızca birkaç beyaz sirke damlatmak, koku ve hijyen sorununu çözüyor.

Kısa bir süre bu şekilde bekletikten sonra durulamak kötü kokuları gözle görülür şekilde hafifletiyor.