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Bülen Ersoy: Aptal bunlar

Kurban Bayramı'nın ilk günü bir otelde sahne alan Bülent Ersoy, orkestrasını azarladı.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 12:04..
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Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir otelde sahne aldı.

Bülen Ersoy: Aptal bunlar

"APTALSINIZ"

Sahneye çıkarken müziği giren orkestraya çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

"CANLI OKUYORMUŞ GİBİ YAPACAKTIM"

Bodrum'da bulunan bir otelde sahne alan Bülent Ersoy sahneye çıkarken bir anda başlayan müziğe sinirlenerek müziği durdurdu. Canlı performans yerine playback giren orkestraya sinirlenen Ersoy, "Salak bunlar gerçekten salak. Niye açık veriyorsun, madem başladın içeriden okuyormuş gibi geleceğim sizlere yedireceğim canlı performansmış gibi" ifadelerini kullandı.

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