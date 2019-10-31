Bülent Arınç: Alevilerin oylarına ihtiyacımız var

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Külliye'de üçlü kare ilk ' 29 Ekim hatırası" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

İKİ ALEVİ DEDESİYLE KONUŞUYORDU

"Salonu gezerken Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkanı Bülent Arınç’a rastladım.

İki kişiyle sohbet ediyordu.

Bana onları tanıttı. İki Alevi dedesiymiş.

“Malatya’da konuşma yapmaya gitmiştim. Orada söyledim. Bizimle Aleviler arasına soğukluk girmiş. Bunu halletmeliyiz.” dedi.

OYLARINA İHTİYACIMIZ VAR

Sonra da şu ilginç sözleri söyledi:

“Bu yüzde 50 barajını biz getirdik. Şimdi bunu bulmak için Alevilerin de, liberallerin de, toplumun her kesiminden insanların da oylarına ihtiyacımız var.”

Bülent Arınç’ın bu gerçekçiliğini ve uzlaşma arayışını çok seviyorum."