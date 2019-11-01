taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7314
Euro
6.3963
Altın
1513.52
Borsa
98600.91
Gram Altın
278.839
Bitcoin
52393.66

Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

Bülent Arınç, FETÖ davalarında yazılan iddianamelerin kopyala-kes-yapıştır şeklinde hazırlandığını söyledi.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, FETÖ davaları hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında sorulara yanıt veren Arınç, FETÖ davalarında hazırlanan iddianamalerin kopyala-kes-yapıştır şeklinde hazırlandığını söyledi.

Zaman gazetesine abone olmanın suç unsuru haline gelmesini eleştiren Arınç, Bank Asya'nın açılışan siyasilerin de gittiğini hatırlattı.

FETÖ İDDİANAMELERİ

Bülent Arınç, "Bir iddianame düşünün. 30 sayfa. 25 sayfası kopyala kes yapıştır. Her davada aynı iddianame. Geri kalan 5 sayfa da klasik...

ZAMAN GAZETESİ ABONELİĞİ

Efendim bu Zaman gazetesine abone olmuş. Zaman gazetesi o zaman 1 milyon satma iddiasında olan bir gazete.

Hele hele dersanaye gidenlere de velilere de zorla abone yaptırılan bir gazete. Gazetecilik açısından da belki de başarılı.

Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

"BANK ASYA'NIN AÇILIŞINI SİYASİLER BAŞBAKANIYLA CUMHURBAŞKANIYLA..."

Burada yazmayan mı vardı? Burada konuşmayan mı vardı? Bunu suç unsuru haline getirdiler.

Çocuklarını onların okullarına göndermiş olması...

Açılışını siyasetçilerin, başbakanıyla cumhurbaşkanıyla birlikte yaptıkları Bank Asya'da hesap bulundurması...

Bunlar ne alaka?

Bu banka, 15 Temmuz'a kadar açık kaldı.

15 Temmuz'a giden yolu bize gösterecek herhangi bir belge elimizde bulunmuyordu." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

AÇIKLAMALARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

352
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

68
Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

695
Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

110
Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

79
Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

383
Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir