Bülent Arınç, FETÖ iddianamelerini eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, FETÖ davaları hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında sorulara yanıt veren Arınç, FETÖ davalarında hazırlanan iddianamalerin kopyala-kes-yapıştır şeklinde hazırlandığını söyledi.

Zaman gazetesine abone olmanın suç unsuru haline gelmesini eleştiren Arınç, Bank Asya'nın açılışan siyasilerin de gittiğini hatırlattı.

FETÖ İDDİANAMELERİ

Bülent Arınç, "Bir iddianame düşünün. 30 sayfa. 25 sayfası kopyala kes yapıştır. Her davada aynı iddianame. Geri kalan 5 sayfa da klasik...

ZAMAN GAZETESİ ABONELİĞİ

Efendim bu Zaman gazetesine abone olmuş. Zaman gazetesi o zaman 1 milyon satma iddiasında olan bir gazete.

Hele hele dersanaye gidenlere de velilere de zorla abone yaptırılan bir gazete. Gazetecilik açısından da belki de başarılı.





"BANK ASYA'NIN AÇILIŞINI SİYASİLER BAŞBAKANIYLA CUMHURBAŞKANIYLA..."

Burada yazmayan mı vardı? Burada konuşmayan mı vardı? Bunu suç unsuru haline getirdiler.

Çocuklarını onların okullarına göndermiş olması...

Açılışını siyasetçilerin, başbakanıyla cumhurbaşkanıyla birlikte yaptıkları Bank Asya'da hesap bulundurması...

Bunlar ne alaka?

Bu banka, 15 Temmuz'a kadar açık kaldı.

15 Temmuz'a giden yolu bize gösterecek herhangi bir belge elimizde bulunmuyordu." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN