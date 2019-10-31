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Bülent Arınç, KHK'lılardan özür diledi

KHK'ları facia olarak nitelendiren Bülent Arınç, Türkiye'de kimsenin bu yaşananları savunamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 15:07..
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Bülent Arınç, KHK'lılardan özür diledi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında soruları yanıtlayan Arınç, KHK'lılardan özür diledi.

KHK'ları "facia" olarak nitelendiren Bülent Arınç, çevresinde bu felaketi yaşayan birçok ismin olduğunu dile getirdi.

MAAŞININ YARISI KHK'LILARA...

Kemal Öztürk'ün "KHK meselesini nasıl çözeceğiz?" sorusunu yanıtlayan Bülent Arınç, konuyla ilgili şunları söyledi:  "Faciadır. KHK bir faciadır. Allah biliyor ki en az 7-8 televizyondaki mülakatımda en sonda sadece buna dikkat çekmek için 'Biz bir maaş alacaksak Yüksek İstişare Kurumu’ndan, bunun yarısını zaten öğrencilere burs olarak veriyordum, gene vereceğim, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğim' demiştim. Çok eleştirildim ama ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek için bunu yaptım. Bu zaten yaptığım bir şey benim.

Bülent Arınç, KHK'lılardan özür diledi

ÖZÜR DİLİYORUM

Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum.

Bülent Arınç: KHK bir faciadır VİDEO


POMPACILIK YAPAN DANIŞTAY ÜYESİ

Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe, eşi polis, ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Ve onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum. Kırıkkale’den yumurta getirip de kapı kapı satmaya çalışan bir genel müdür yardımcısı görünce felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman acı duyuyorum.

Bülent Arınç, KHK'lılardan özür diledi

BULAŞIKÇI GENEL MÜDÜR

Bir lokantada, restoranda bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğüm zaman perişan oluyorum. Tüm bunları yaşıyor Türkiye. Kimse savunamaz bunu."

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