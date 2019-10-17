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Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı beraat etti

Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter hakkında mahkeme beraat kararı verildi.

AA | 17.10.2019 - 12:54..
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Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı beraat etti

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ekrem Yeter ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunduğunu belirterek, sanık ve avukatlarına buna yönelik savunma yapmaları için söz verdi.

Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.

"BENİM BU YAPIYLA HİÇBİR İLİŞKİM OLMAMIŞTIR"

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Bülent Arınç'ın FETÖ'den yargılanan damadı beraat etti

BERAAT ETTİ

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre Ekrem Yeter"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti.

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