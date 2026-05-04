Bülent Arınç'tan İBB'yi ziyaret etti

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

Arınç, burada İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Nuri Aslan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22’nci Başkanı Sayın Bülent Arınç’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MART AYINDA ÖZGÜR ÖZEL, MECLİS'TE ARINÇ'I ZİYARET ETTİ

Takvimler 12 Mart'ı gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Bülent Arınç, Özel ile hemşehri olduklarını ve zaman zaman Manisa’ya ilişkin konular üzerinden de görüştüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bülent Arınç ile hem siyasi rekabetin gereklerini hem de hemşehrilikten doğan nezaketi her zaman koruduklarını belirtti.

ARINÇ'TAN MURAT ÇALIK'A HASTANE ZİYARETİ, TUTUKSUZ YARGILAMA TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hastalığı nedeniyle tedavi gören Murat Çalık, 2025 Temmuz'unda tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bülent Arınç tarafından ziyaret edildi.

Çalık'la yüz yüze görüşemediğini ancak doktorlarının kendisini bilgilendirdiğini ifade eden Arınç, "Tedavisi devam ediyor. Geçmişte yaşadığı bazı rahatsızlıkların nüksetme ihtimali var. Burada önemli olan hastanelerde verilen güzel hizmetlerin yanında Adli Tıp'ın bir türlü müspet karar vermemesi. Ben herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum." demişti.

"Çalık'ın tutuksuz yargılanmasını diliyorum" ifadelerini kullanan Arınç, "Sevindirici haberi tüm Türkiye olarak bekliyoruz. 30 yıl fiilen avukatlık yapmış bir insanım. Dün de bugün de yarın da söyleyeceğim tek bir şey var, tutukluluk istisnai olmalıdır, serbest yargılanma doğal olmalıdır." açıklamasını yapmıştı.