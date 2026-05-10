Bülent Arınç'tan KHK'lılar için çağrı: Apo'ya statü peşinde koşanlar bunu halletsinler

Tartışma yaratacak açıklama...

Terörsüz Türkiye süreci siyasetin ana gündem maddelerinden biri olarak yeni tartışmalara yol açarken bazı siyasilerden sürpriz açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise TBMM eski Başkanı Bülent Arınç.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar gündemi belirleyen Arınç, son çıkışı ile yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.

Ankara'da Tam Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi" adlı konferansta konuşan Arınç'ın gündeminde KHK'lılar vardı.

"3 MİLYON KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SAYILABİLİR Mİ"

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası bazı mağduriyetler yaşandığını söyleyen Arınç, "Allah onların cezasını versin. Ama 3 milyon kişi bir terör örgütü üyesi sayılabilir mi? Avrupa Parlamentosu'nda bir milletvekili çıkıyor: 'Arkadaşlar, size çok enteresan bir şey söyleyeceğim.

Türkiye'de 3 milyon terörist varmış.' Aşağıdan da kahkahalar yükseliyor. 3 milyon terörist... Ya 3 bin dese anlarım da 3 milyon terörist varsa zaten Türkiye teröristlerin eline geçmiş demektir." dedi.

"BAŞKALARI İÇİN SUÇ SAYILMAYAN MAĞDUR İNSANLAR İÇİN SUÇ SAYILMAMALI"

Arınç, bazı mahkumiyet kararlarının geçerli bir sebebinin olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Kim bunlar peki? Filan kitabı okuduğu için, falan okula çocuğu gittiği için, filan bankaya para yatırdığı için... Bunların hepsi legal değil miydi? Bunların hepsinin legal olduğunu bildiği için orada öğretmenlik yapanlar yok muydu?



Başkaları için suç sayılmayan bir şeyin, masum insanlar için suç sayılır hale gelmesine kul da razı olmaz, Allah da razı olmaz. O yüzden adalete olan inancımızı, adalete olan ihtiyacımızı da toplumun en büyük talebi veya sıkıntısı olarak görmemiz lazım.”

"APO'YA STATÜ PEŞİNDE KOŞANLAR ÖNCE BUNU HALLETSİNLER"

Konuşmasının devamında Terörsüz Türkiye sürecine atıfta bulunan Arınç, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. Apo'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum.

Ama 'genel af' dediğim zaman bana karşıdan hücuma geçenler bir çözüm getirsinler. Yani 25 yıldır orada ben umut hakkının yanındayım. Verin umut hakkını. Umut hakkı da verilmiyor. Kardeşim, bu umut hakkı sadece bu adam için değil ki." ifadelerini kullandı.

"UMUT HAKKINDAN VAZGEÇİLDİ"

KHK'lılar için af çağrısında bulunan TBMM eski Başkanı, şöyle konuştu:

“25 yılını içeride geçirmiş, herhangi bir şekilde de kötü bir hali görülmemişse, Ahmet için, Mehmet için, Hasan için, Hüseyin için, 3 kişi, 5 kişi, 300 kişi kim varsa bundan istifade etsin.



Bunların içeride tutulmasında hangi kamu yararı var bugün? Umut hakkından da vazgeçildi.”