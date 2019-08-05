Bülent Ersoy: Bütçeyle ilgilenmem

İddialı bir kostümle sevenlerinin karşısına çıkan Bülent Ersoy, üç saatlik konserine çıkmadan açıklamalarda bulundu.

"BÜLENT LOPEZ"

Sanatçı, imajıyla ilgili yorumlar üzerine Jennifer Lopez göndermesi yaptı, “Bülent Lopez geldi.” dedi.

"EN GÜZEL ŞEKİLDE ÇIKARIM"

İddialı bir kostümle sevenlerinin karşısına çıkan Bülent Ersoy, kıyafetleri için ne kadar bütçe ayırdığı sorusunu şu sözlerle yanıtladı: “Kıyafetlerin bütçeleriyle ilgilenmiyorum. Sevenlerimin karşısına en güzel şekilde çıkmam gerekir. Bana hep zor derler, zor değil mükemmeliyetçiyim. Çünkü dinleyicilerim buna layık.”