Bülent Ersoy kürk eleştirilerine yanıt verdi

Etiler’de objektife takılan Bülent Ersoy basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HASTA RUHLU İNSANLAR"

Son günlerde kürk giymesiyle eleştirilen Bülent Ersoy, "Allah’ın en sevdiği ve yarattığı insanlardır. Bu hakaretler ilk önce Allah’a karşı bir tezahürüdür. Ben düşmanım için bile ölüm dilemem bununla hiçbir yere varamazlar. Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum.





BU TİP İNSANLAR HAYVANLA ÖPÜŞÜYOR

Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yine de saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce “Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?” bunu araştıracaklar. Meclis'in kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil." dedi.

MECLİS'E GİTSİNLER

Kendisini eleştirenlere Meclis'e gitmelerini söyleyen Bülent Ersoy, "Bunu sadece kürk için değil, çanta, yastık ve birçok şey için yapacaklar. Eğer meclise gitmezlerse çok farklı konuşacağım. Gümrük Bakanı’nın karşısına geçip “Bu kürkleri siz nasıl bu ülkeye sokuyorsunuz?” diye soru soracaklar. Yoksa kendileri çalar kendileri oynar." ifadelerini kullandı.