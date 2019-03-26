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Bülent Ersoy seyirciyi dövdü

Kendisini dinlemeye gelen kadına mikrofonla vuran Bülent Ersoy, pişman oldu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 09:29..
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Bülent Ersoy, şarkı söylediği anlarda sahneye çıkan kadına mikrofonuyla vurdu. Diva, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnsan sevdiğini söyleyen Ersoy, "Ağzı olan her şeyi konuşuyor. Orada yapılan bir şiddet varsa bu şiddet bana uygulanmış demektir. Ben orada eserimi seslendiriyorum, aynı zaman da ben eserimi o anda yaşarım konsantre olmuşum biri çıkmış gelmiş.

Bülent Ersoy seyirciyi dövdü ViDEO

"SAHNEDE İKİ KEZ SALDIRIYA UĞRADIM"

Orada işletmenin korumaları açısından da bir açıktır. O kişinin zaten oraya çıkmaması gerekiyordu. Ben iki kez sahnede vuruldum, tek böbreğimi kaybettim. Bu bana yapılan şiddet değil ölümle sonuçlanabilecek bir saldırıydı.

Ben o kadar çok insan severim ki beni vuran kişiyi dahi affettim ama kanunlar affetmedi. İnsanlar kendilerini benim yerime koysun. O kadın geldi beni bıçakladı ne olacak, sorumlusu kim olacak?

"KADINI YANIMA İSTEDİM"

Birebir karşı karşıyasınız, ne yapacağı meçhul. Ben indikten sonra ‘kimdir bu hanım, çağırın’ dedim. Ben insan kırmayı sevmem, öyle gösteriş yaparım ama boştur. O kadar sarhoşmuş ki, yerlere falan düşmüş… Ben yine de ‘çağırın gelsin’ dedim. Götürmüşler oradan yoktu.Benim kimsenin canını acıtmak gibi bir çabam yoktur." dedi.

Bülent Ersoy seyirciyi dövdü

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