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Bülent Ersoy'un tırnakları korkuttu

Bir doğum günü partisine katılan Bülent Ersoy'un tırnakları arkadaşlarının bile gözünden kaçmadı.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 10:19..
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Bülent Ersoy, önceki akşam Polat Yağcı’nın doğum gününe katıldı.

Diva'nın tırnak, saç ve mücevherde renk uyumu dikkat çekti. Aynı masasındaki arkadaşları bile Ersoy'un uzun tırnaklarına bakmaktan kendilerini alamadı.

ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

Bülent Ersoy’un kolyelerinin toplam değeri 50 bin, küpeleri 4 bin, çantası ise 40 bin TL’ydi.

Bülent Ersoy'un tırnakları korkuttu

PARAYA KIYDI

2019’u konser ve sahne rekoruyla kapatmaya hazırlanan Bülent Ersoy yıl boyunca her programında ayrı kıyafet giydi. Bunun için terzisi Semih Doğruer’e Nişantaşı’nda özel bir modaevi bile açtırdı. Bülent Ersoy’un 2019’da sahne kıyafetlerine aksesuarlarıyla birlikte 1.5 bir milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Bülent Ersoy'un tırnakları korkuttu

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