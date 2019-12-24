Bülent Ersoy'un tırnakları korkuttu

Bülent Ersoy, önceki akşam Polat Yağcı’nın doğum gününe katıldı.

Diva'nın tırnak, saç ve mücevherde renk uyumu dikkat çekti. Aynı masasındaki arkadaşları bile Ersoy'un uzun tırnaklarına bakmaktan kendilerini alamadı.

ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

Bülent Ersoy’un kolyelerinin toplam değeri 50 bin, küpeleri 4 bin, çantası ise 40 bin TL’ydi.

PARAYA KIYDI

2019’u konser ve sahne rekoruyla kapatmaya hazırlanan Bülent Ersoy yıl boyunca her programında ayrı kıyafet giydi. Bunun için terzisi Semih Doğruer’e Nişantaşı’nda özel bir modaevi bile açtırdı. Bülent Ersoy’un 2019’da sahne kıyafetlerine aksesuarlarıyla birlikte 1.5 bir milyon TL harcadığı ortaya çıktı.