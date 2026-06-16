Bülent Şakrak’tan üzen haber: Tesadüfen ortaya çıktı, acil operasyona alındı

Sevilen oyuncu Bülent Şakrak, geçirdiği ani sağlık sorunu nedeniyle hastanede acil bir operasyon geçirdi.

Tesadüfen ortaya çıkan ciddi damar tıkanıklığı, erken teşhis sayesinde zamanında müdahaleyle tedavi edilerek büyük bir riskin önüne geçildi.

Edinilen bilgilere göre süreç, Bülent Şakrak’ın kız arkadaşının rutin sağlık kontrolleri için bulunduğu hastanede, kendisi için de kapsamlı bir tarama yaptırmasıyla başladı.

Gerçekleştirilen efor testi, elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi sonuçlarında herhangi bir risk işareti görülmedi.

Ancak, uzman doktorun tavsiyesi üzerine yapılan sanal anjiyo sonucunda Şakrak’ın kalp damarlarından birinde ciddi seviyede daralma olduğu ortaya çıktı.

"Yüzde 90'ın üzerinde tıkanıklık vardı"

Yaşadığı süreci bir Gel Konuşalım programında anlatan ünlü oyuncu, sanal anjiyo sonrasında acil olarak gerçek anjiyoya alındığını belirtti. Şakrak, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle paylaştı:

“Sanal anjiyoda yüzde 70'in üzerinde bir tıkanıklık görüldü. Ardından yapılan gerçek anjiyoda bu oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğu ortaya çıktı.”

Operasyonla sağlığına kavuştu

Tıkanıklığın ciddi bir hayati risk oluşturduğuna karar veren uzmanlar, vakit kaybetmeden operasyon planladı. Ertesi gün yeniden hastaneye yatan başarılı oyuncuya, girişimsel işlem sonucunda stent yerleştirildi.

Operasyonun başarıyla tamamlandığı öğrenildi. Şakrak, sağlık durumuna ilişkin sevenlerini rahatlatan bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, “Artık stentliyim ama iyiyim” diyerek moralinin yerinde olduğunu ifade etti.