Bülent Turan'dan Van'da Terörsüz Türkiye mesajı: Cesaretle adım attık

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Van ziyaretinde süreçle ilgili mesajlar verdi.

TERÖRSÜZ SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Turan, Van'da düzenlenen "Aydınlık Yarınlara Çevrimiçi Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni" programında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye süreci hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi:

"Belki terör dönemi olmasaydı bugün Van iki kat daha büyük olacaktı. Van belki ekonomik olarak üç kat daha önde olacaktı. Umutlar daha iyi gelişmiş olacaktı.

O yüzden insan kaybının sayılarla karşılığı yok ama büyük bir umut ve motivasyon kaybı olduğu aşikar. En kısa sürede bu umutsuzluğu, bu sorunları geride bırakıp bambaşka bir Türkiye'yi de kardeşçe, beraber inşa etmekte kararlıyız."

"SİLAH BIRAKMADAN HİÇBİR KONU ÇÖZÜLEMEZ"

Terörsüz Türkiye sürecinin başlatılmasıyla Türkiye için çok önemli bir adım atıldığını ve siyaset kurumunun risk alarak yola çıktığını belirten Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 40 yıldan beri kanayan bu yarasını kapatmak, doğusuyla batısıyla ülkemizi tekrar ayağa kaldırıp koşturmak istiyoruz. O yüzden terörü bir daha açmamak üzere kapatmak istiyoruz. Bir daha bu ülkede şehit haberi duymayalım istiyoruz. Bir daha bu ülkede 'dağa kaçırılan çocuklar' diye bir ifade de duymak istemiyoruz.

Bu adımlar atıldı. Görüşmeler yapıldı. Bir aşamaya gelindi. Silah bırakması görüntüsüyle bir tören düzenlendi.

Silahın bırakılmasından herkes keyif alır ancak 40 yıllık bir örgütün elinde sadece 20-30 tane uzun namlu silah olacak değil herhalde. O yüzden söylüyorum. Simgesellik bir tarafa, Türkiye'de silah bırakmadan hiçbir konunun kalıcı çözülmeyeceğinin altını çizmek istiyorum."

"BIRAK SİLAHI HER TÜR FİKRİ TARTIŞIRIZ"

Turan, diğer partilere de şu çağrıyı yaptı:

"Van'dan çağrım şudur; teröre müzahir siyasi partilerin aktörlerine, ne olur cesur, samimi olun. En azından Sayın Bahçeli kadar, en azından Sayın Erdoğan kadar kararlı, fedakar olun.

Bu konuda adım atmazsanız, silaha sırtınızı dönmezseniz bu konuyu bir daha kapatmak zorunda kalmadan, bir daha bunu konuşmak zorunda kalmadan ülkemizin geleceğini inşa edemeyiz. Terör bitmeli, silah bırakılmalı ama bu, fakatsız, amasız olmalı. Bırak silahı, gel meydana konuşuruz. Bırak silahı, her türlü fikre açığız, tartışırız ama silah varken konuşmanın hiçbir anlamı yok."

"SAYIN ERDOĞAN'A, SAYIN BAHÇELİ'YE SİTEM EDİLMEDİ Mİ?"

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin risk ve sorumluluk aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"O yüzden o aktörlere söylüyorum. Dilinizi revize edin. Anlayışınızı, yaklaşımlarınızı revize edin. Bir daha silah olmadan bu memlekette demokrasiyi kalkındırmanın gerektiğini hep beraber anlamak durumundayız. Tepki gelirmiş diller değişirse. Karşı çıkılırmış ekiplerinden, tabanlarından kendilerine.

Bize hiç çıkılmadı mı? Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a sitem edilmedi mi? Ama cesaretle adım attılar. Bu ülkenin geleceğini inşa etmek için çok büyük bedel ödeyerek bu geldiğimiz yerde Terörsüz Türkiye'nin kapısını açtılar. 'Elini taşın altına koymak' diye bir tabir vardır bizim orada. Teşbihte hata olmaz. O malum aktörlere söylüyorum. Dillerini de taşın altına koymak zorundalar."