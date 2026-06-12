Bülent Uygun: Şampiyon olurum diye korkuyorlar

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından gözler, yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Sarı-lacivertli yönetim yeni hoca arayışında dikkatli davranırken Bülent Uygun'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sarı-lacivertli ekipte teknik adam olarak görev almak istediği bilinen Uygun'a, "Yurt dışında hangi takımı çalıştırmak isterdiniz?" diye soruldu.

"TÜRKİYE'DE HAYAL ETTİĞİM TAKIMI VERMİYORLAR, ŞAMPİYON OLURUM DİYE KORKUYORLAR"

Sky Spor ekranlarında konuşan Uygun, Fenerbahçe üzerinden üstü kapalı bir mesaj verdi.

Uygun, kendisine ülke içinde çalıştırmayı hayal ettiği takımı vermediklerini belirtti.

Uygun, "Bana hiçbir takım vermezler yurt dışında. Bana daha Türkiye'de çalıştırmayı hayal ettiğim takımı vermiyorlar, şampiyon olurum diye korkuyorlar." ifadelerini kullandı.