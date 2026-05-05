Bülent Uygun: Tedesco'nun okuduğu kitabı yazan benim

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ve seçim kararı alınmasının ardından gözler, yeni hoca adaylarına çevrildi.

Bu süreçte adı öne çıkan isimlerden biri olan Bülent Uygun, Tivibu Spor'da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Hem teknik direktörlük hem de sportif direktörlük ihtimallerine değinen Uygun, Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği ilgiden söz ederken başkan adaylarının kendisiyle ilgili tavırlarının, seçim sonuçlarını etkileyebileceğini ifade etti.

"TEDESCO, YAZDIĞIM KİTAPLA AKADEMİYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ"

Öte yandan Uygun, sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco'yla ilgili de ses getiren ifadeler kullandı.

Uygun, "Ben antrenman bilimi üzerine kitap yazdım. Dünyada hiçbir teknik direktör antrenman bilimi üzerine kitap yazmadı. Diyorsunuz ya 'Domenico Tedesco birincilikle bitirdi akademiyi vesaire' diye. O kitabı ben yazdım. Onu okudu da birincilikle bitirdi. Ama o kitabı yazan benim, böyle bir aksilik var. Dünyada hiçbir adam, teknik direktör antrenman bilimi üzerine kitap yazmadı. Herkes hayat hikayesini yazdı. Klopp da hayat hikayesini yazdı, Guardiola da yazdı, öteki de yazdı..." dedi.

"ADAY OLAN BAŞKANLAR, BENİM ADIMI SÖYLEDİĞİNDE SEÇİLME İHTİMALLERİ ZAYIF OLACAK"

Uygun, konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Ben bir hayat hikayesi de yazdım. Uğradığım haksızlığa karşı '90+metris' diye yazdım. 'İleride Fenerbahçe'de hoca olduğumda yayınlarım' dedim. Kitabı okuyan edebiyat hocası da 'Hayatım boyunca 400 sayfalık bir kitabı tek seferde okumadım, muhteşemdi' dedi. 'Yapma hocam, gaz verme. Sonra çıkartmak zorunda kalırız' dedim. Velhasıl insanların bana gösterdiği teveccüh ve teknik direktörlük konusu benim hoşuma gidiyor ama ben bir sportif direktörlük anlamında veya teknik direktörlük anlamında özellikle aday olan başkanlar, benim adımı söylediğinde seçilme ihtimalleri zayıf olacak. Çünkü hep şöyle bir algı var: Dünya çapında bir hoca olsun.”