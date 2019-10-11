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Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı

Erdoğan'ın kapıları açma uyarısından sonra, Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Avrupa, Erdoğan'ın karşısındayken bir tek kendisinin onun yanında olduğunu" söyledi.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 15:39..
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Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı

Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden gelen tepkileri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" demişti.

Erdoğan'ın dün 3.6 milyon sığınmacı için Avrupa kapılarını açma uyarısını değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Erdoğan'ın karşısındayken bir tek kendisinin onun yanında olduğunu tekrar etti.

"SADECE BEN ONUN YANINDA YER ALDIM"

Facebook hesabından bir video yayınlayan Borisov, "Bulgaristan ve Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine sahip. Türkiye ile AB arasında gerilim yaşandığında, Erdoğan'a yardım ettim. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı olduğu birçok durumda, sadece ben onun yanında yer aldım" dedi.

Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı

Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı

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