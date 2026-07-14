Bulgaristan'da otobüste gizli bölmede 717 gram altın takı ele geçirildi

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Kosova'ya giden Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na giriş yaptı.

Şoför, kabin görevlisi ve yolcular, gümrük görevlilerine beyana tabi herhangi bir ticari eşya, kıymetli maden veya nakit para taşımadıklarını bildirdi.

MOTOR BÖLÜMÜNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Risk analizi çerçevesinde detaylı aramaya alınan otobüste, motor kaputunda değişiklik fark eden ekipler, havalandırma kanalına özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit etti.

Bölmeden çıkarılan 6 plastik paket içerisinde yapılan incelemede, 14 ayar toplam 717,50 gram ağırlığında zincir, bilezik ve yüzüklerden oluşan 398 adet altın takı bulundu.

OTOBÜS GÖREVLİSİNE AİT ÇIKTI

Ele geçirilen altın takıların toplam değerinin 75 bin 337,50 euro olduğu açıklandı.

Yapılan incelemede, altın takıların Türk vatandaşı otobüs görevlisi B.B.'ye ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatıldı.