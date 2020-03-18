Bulgaristan'da sağlık görevlileri istifa ediyor

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ‘2. Şehir Hastanesi’nden 85 kişilik sağlık görevlisi, salgın hastanesine dönüştürülmek istenen hastanenin salgınla mücadele için hazır olmadığı gerekçesiyle topluca istifalarını sundu.

Sağlık görevlileri, solunum cihazları bulunmadığını ve kendilerine gerekli koruyucu giysi ve malzemelerin sağlanmadığını öne sürdü.

YAŞLI DOKTORLAR VAR

Ayrıca, hastanedeki doktorların çoğunun, emekli ya da emekli olmaya yakın olduğu için koronavirüs salgınında riskli grupta yer aldıkları belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA İKNA EDEMEDİ

Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova’nın hastane yönetimiyle görüşüp, 10 kişilik bir salgın ünitesi oluşturulmasını istediği, sağlık görevlilerinin buna da sıcak bakmadığı öğrenildi.

OHAL’DE BÜTÜN HASTANE ÇALIŞANLARINA AYLIK EK 500 EURO

Birkaç gün önce OHAL durumuna geçen ülkede salgın döneminde hastanelerde hastalarla direkt teması olan bütün sağlık görevlilerine, aylık 500 euro ek maaş verilmesi kararı alındı. Bu karara rağmen bazı sağlık görevlilerinin, salgın ünitelerinde çalışmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

KRİZ MERKEZİ: BU BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK

Kriz Merkezi Başkanı Askeri Tıp Akademisi Müdürü Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski bu istifaları, 'büyük bir sorun ve sorumsuzluk' olarak niteledi. Ülkede toplum arasında ve sosyal medyada da salgın ünitelerinde çalışmak istemeyen sağlık görevlerine karşı geniş tepkiler olduğu aktarıldı.

“YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ”

Açıklama yapan Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, “Hipokrat yeminine uymayan, görev ve sorumluluklarından kaçan sağlık görevlilerine yaptırımlar uygulayacağız. Onlara gereken koruyucu giysileri ve teçhizatı sağlayarak, görevlerinde kalmalarını istiyoruz.” dedi.