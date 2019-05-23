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Bulgaristan'da seçim öncesi şiddet propagandası

Vazrajdane Hareketi Partisi, seçim klibinde şiddeti özendirdiği gerekçesiyle tepki gördü.

İHA | 23.05.2019 - 16:06..
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Bulgaristan’da 26 Mayıs günü gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Rusya yanlısı söylemleriyle bilinen aşırı milliyetçi Vızrajdane Partisi'nin, şiddet içeren klibi tepki çekti.

SORUŞTURMA AÇILDI

AEJ-Bulgaria, bilgisayar animasyonuyla toplu katliam propagandası yapılan Vazrajdane Partisi'nin seçim videosuyla ilgili Başsavcı Sotir Tsatsarov’un, derhal soruşturma başlatmasını istedi.

MİLLETVEKİLLERİNE KATLİAM YAPILIYOR

AEJ-Bulgaria’dan yapılan açıklamada, ülke anayasasında fikir özgürlüğünün suç çağrısı için kullanılamayacağı belirtildi. Son genel seçimlerde parlamentoya girmek için yüzde 4’lük barajı aşamayan Vazrajdane Partisi'nin animasyonlu seçim klibinde, elinde iki otomatik silah bulunan bir kişi, parlamentoda genel kurul salonuna girerek orada bulunan milletvekillerine ateş edip katliam yapıyor.

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