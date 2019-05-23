1 Kayseri'de intihar için 12. katın penceresine çıktı Kayseri'de intihar etmek isteyen bir genç, apartmanın 12'nci katına çıktı. Oğlunu o şekilde gören anne gözyaşlarını tutamazken, polisler genci ikna edip intihardan vazgeçirdi.

2 Bulgaristan'da seçim öncesi şiddet propagandası Vazrajdane Hareketi Partisi, seçim klibinde şiddeti özendirdiği gerekçesiyle tepki gördü.

3 Çankırı'da öğretmene saldırı için yürüdüler Bir velinin oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darbetmesi protesto edildi.

4 Alzheimer nedir Alzheimer, yaş ilerledikçe hem kadınlarda hem de erkeklerde ortaya çıkan unutkanlığa denir.

5 Bu güzel havalar için piknik rotası Havalar ısındıkça ısındı. Topluca nereye gitsek, ne yapsak diye düşünürken, aklımıza hiç de yaratıcı olmayan bir fikir geldi; piknik.

6 Narkotik köpeği bacağa sarılı uyuşturucuyu yakaladı Diyarbakır’da yolcu otobüsünde hassas burunlu köpek yardımıyla yapılan aramada, bir yolcunun bacağına gizlenmiş şekilde bir kilogram esrar maddesi ve 16 adet psikotrop uyuşturucu hap ele geçirildi.