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Bulgaristan'da tarihi cami yıkılmak üzere

50 yıl önce ibadete kapatılan caminin restore edilmesi için ülkede adım atan yok.

DHA | 12.05.2019 - 12:53..
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Bulgaristan'ın Makedonya sınırındaki Köstendil kentinde 1540 yılında ibadete açılan Osmanlı'nın Balkanlardaki önemli camilerinden Fatih Sultan Mehmet Camii, bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu.

Makedonya ve Sırbistan'dan gelenlerin de ibadet ettiği cami yaklaşık 50 yıl önce üldeki komünizm döneminde ibadete kapatıldıktan sonra kaderine terk edildi. Caminin yıllar içinde süslemeleri ile ihtişamlı görünüme sahip minaresi hasar gördü, bir kısmı yıkıldı. Ardından da dış ve iç kısımlarında yıkılmalar nedeniyle harabe görünümünü aldı.

TÜRKLER RESTORASYON İSTİYOR

Bulgaristan'da yaşayan Türkler, caminin restore edilip yeniden ibadete açılması için hiç bir adım atılmadığını ve kendilerinin de yaptığı başvurulardan sonuç alınamadığını söyledi. Köstendil'deki Fatih Sultan Mehmet Camii'nin son imamı Ahmet Hoca'nın oğlu İzzettin Ali, caminin halini görünce büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Bulgaristan'da tarihi cami yıkılmak üzere

Babasının Sofya'dan 1949 yılında Köstendil'e atandığını ve caminin son imamlığını yaptığını belirten İzzettin Ali, "Babam öldükten sonra cami kapatıldı. Müslümanlar bu camide toplanıyordu, sadece biz değil Makedonya ve Sırbistan'dan da Müslümanlar gelirdi. Yaklaşık 50 yıl öncesine kadar caminin kapısı hep açıktı. Ancak yıllardır kapalı ve harabe haline döndü. Hala üzerindeki tuğlaları, taşlar dökülüyor. Daha önce zaten caminin üstündeki kurşunlar indirildi ve yaklaşık 20 tonluk kurşun satıldı. Üstüne sadece bir beton yaptılar o kadar" dedi.

Köstendil'de yaşayan Müslümanlar, tarihi ve kültürel eserin bugünkü durumundan kurtarılıp, hayata kazandırılmasını çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da tarihi cami yıkılmak üzere

Bulgaristan'da tarihi cami yıkılmak üzere

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