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Bulgaristan'da uçak kazası: 2 ölü

Orizare kasabasında küçük bir uçağın; kanat kısmında çıkan arıza nedeniyle düştüğü belirlendi. Kaza sonrası 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 20.04.2019 - 15:15..
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Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Orizare kasabasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Orizare Belediye Başkanı Yordan Totev’un Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, bir spor kulubüne ait uçağın ilçeye düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

KAZA KANAT KISMINDAKİ SORUNDAN KAYNAKLANDI

Totev, ilk belirlemelere göre kazanın kanat kısmındaki bir sorundan kaynaklandığını kaydetti. Uçağın Meriç Nehri kenarındaki ağaçlara çarparak düştüğü belirtiliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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