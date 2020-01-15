taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8863
Euro
6.5622
Altın
1549.64
Borsa
121367.13
Gram Altın
293.232
Bitcoin
51539.62

Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazeteci sahibi Burak Akbay'ın yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 15:35..
  1. Haberler
  2. Medya
Whatsapp ile paylaş
Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay'ın avukatları; Akbay'ın hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılması konusunda, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, verdiği kararla Burak Akbay'ın yakalama kararını kaldırdı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Burak Akbay’ın savunmasının alınmasının beklenmekte olduğu, AİHS’in 5. ve 6. maddesinde belirtildiği üzere ‘adil yargılama ilkesi’ uyarınca sanığın savunmasının bizzat mahkeme huzurunda alınmasının gerekmesi, sanığın babası Ertuğrul Akbay’ın 07/03/2019 tarihinde vefat etmesi sebebiyle sanığın yakalama olduğundan dolayı cenaze ve diğer işlemler için gelememiş olması, bu sebeple sanığın daha sonraki aşamadaki dini olarak son görevlerini yerine getirmemiş olmasından dolayı oluşan mağduriyet ve dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak;

1- Mahkememizce daha önceki aşamalarda sanık Burak Akbay hakkında CMK’nın 94-100 maddesinde belirtilen tutuklanmasına yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına,

2- Daha önceki aşamalarda uygulanan sanığın savunmasının alınmasına ilişkin çıkartılan kırmızı bülten evraklarının iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,

3- Kararın bir örneğinin sanık müdafii ile İstanbul CBS’ye gönderilmesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda mütalaaya uygun, mahkememizce verilen karara karşı yedi günlük süre içerisinde, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilir
TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı
Tecrübeli gazeteci Serdar Karagöz, Uluslararası Yayınlardan Sorumlu olacak.
Halk TV'nin satışı kesinleşti
Deniz Baykal sahibi olduğu Halk TV'yi İngiltere'de yaşayan Sivaslı iş adamı Cafer Mahiroğlu'na sattı.
Nazlı Çelik'in babası hayatını kaybetti
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi.
Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu
Netflix ile milyonlarca liralık anlaşma yapan Beren Saat, şirketin yapımlarında verdiği eşcinsellik mesajlarının izleyenler için lütuf olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

187
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

466
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

189
Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

183
Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

171
Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

174
MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

1056
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir