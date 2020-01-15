Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay'ın avukatları; Akbay'ın hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılması konusunda, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, verdiği kararla Burak Akbay'ın yakalama kararını kaldırdı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Burak Akbay’ın savunmasının alınmasının beklenmekte olduğu, AİHS’in 5. ve 6. maddesinde belirtildiği üzere ‘adil yargılama ilkesi’ uyarınca sanığın savunmasının bizzat mahkeme huzurunda alınmasının gerekmesi, sanığın babası Ertuğrul Akbay’ın 07/03/2019 tarihinde vefat etmesi sebebiyle sanığın yakalama olduğundan dolayı cenaze ve diğer işlemler için gelememiş olması, bu sebeple sanığın daha sonraki aşamadaki dini olarak son görevlerini yerine getirmemiş olmasından dolayı oluşan mağduriyet ve dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak;

1- Mahkememizce daha önceki aşamalarda sanık Burak Akbay hakkında CMK’nın 94-100 maddesinde belirtilen tutuklanmasına yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına,

2- Daha önceki aşamalarda uygulanan sanığın savunmasının alınmasına ilişkin çıkartılan kırmızı bülten evraklarının iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,

3- Kararın bir örneğinin sanık müdafii ile İstanbul CBS’ye gönderilmesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda mütalaaya uygun, mahkememizce verilen karara karşı yedi günlük süre içerisinde, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.