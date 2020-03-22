Burak Akkul'un eşi açıklama yaptı

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un eşi Seda Akkul, sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Burak Akkul'un hale yoğun bakımda olduğunu ifade eden Seda Akkul, kendisinin de karantina altında tedavisinin devam ettiğini söyledi.

"ÜLKEYE KORONAYI GETİRDİNİZ YAZMAKTAN..."

Seda Akkul, haklarında yazılanlarada de tepki gösterdi:

"Lütfen ülkeye korona getirdiniz’ yazmaktan vazgeçin. Buna inanmıyorum, Burak için kötü düşünmeyin. Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde Korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlı idi. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra’da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti.





UYARI YOKTU

Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken ‘yeni bölüm sorumlululuğu’ ile hareket ediyordu.

Çünkü dünyada haberler henüz bu halde değildi ve Burak gelmeden önce doktora gitmiş, tonsilit teşhisi ile ilaç kullanıyordu.





Burak Akkul, yoğun bakımda ViDEO

LONDRA'DA ÖKSÜRÜĞÜ ARTTI

Londra'ya geldiği 3. gün öksürüğü arttı orada bağlı olduğumuz sağlık kurumuna başvurduk. Tüm belirtileri anlattık ve ‘risk taşımadığı’ iletildiği için mevcut tedavisine devam etti.

KORONA HABERLERİ YOĞUNLAŞINCA

Korona haberleri yoğunlaşınca çekimi iptal edip ‘risk altında olmadığımız’ söylendiği halde maske-eldiven gibi önlemler alıp İstanbul’a döndük. Döner dönmez evimize en yakın özel hastaneye başvurduk ve yine tonsilit teşhisi ile eve gönderildik.





KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK

Biz yine de izole olduk kimseyle görüşmedik, dışarı çıkmadık’ iki gün içinde ateşi çok yükselince aynı hastanenin önerisi ile Kartal eğitim araştırmaya geldik ve ivedilikle karantinaya alındı. Sonraki süreci zaten biliyorsunuz.

LÜTFEN DUA EDİN

Lütfen Burak için kötü bir şey düşünmeyin yazmayın. Lütfen dua edin. Burak iyi olacak. Ülkemiz iyi olacak. Dünya iyi olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum."