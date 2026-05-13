Burak Bulut ile Eda Sakız tek celsede boşandı

Ağustos 2025’te görkemli bir törenle evlenen Burak Bulut ile Eda Sakız, bir süredir ilişkilerinde sorun yaşadıkları yönünde çıkan iddialarla gündeme geliyordu. Ünlü çiftin evliliğinde mutlu son gelmedi. Boşanma haberini duyuran Burak Bulut, evliliklerinin tek celsede sona erdiğini açıkladı. Ünlü çiftin ayrılığı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ayrılık sonrası açıklama yapan Bulut, "Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık. PR için de boşandıysam helal olsun bana!!!" diye konuştu.

YALANLAMIŞTI

Bir hafta önce de hakkındaki iddialarla gündemden düşmeyen Eda Sakız, sessizliğini bozmuştu. Sakız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde hakkımızda çıkan bazı haberlerin ve ortaya atılan iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Sırf etkileşim ve izlenme uğruna insanların hayatları üzerinden asılsız senaryolar üretilmesini üzücü buluyorum."