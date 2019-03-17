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Burak Deniz'in dudağını köpek ısırdı

Oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Alperen Duymaz'ın köpeğinin saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 12:53..
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Oyuncu Burak Deniz, önceki akşam ‘Kızım’ adını verdiği köpeğini de alıp meslektaşı Alperen Duymaz’ı evinde ziyaret etti.

Alperen Duymaz’ın, aralarında bir Pitbull’un da bulunduğu 3 köpeği var. Burak Deniz hayvanlarla oynarken Cocker Spaniel cinsi köpek oyuncuyu ağzından ısırdı.

Burak Deniz'in dudağını köpek ısırdı

DİKİŞ ATILDI

Alperen Duymaz, dudağı yarılan arkadaşını hemen Maslak’taki Acıbadem Hastanesi’ne götürdü. Dudağına dikiş atılan Burak Deniz, hastaneden ağrılar içinde çıkarken şunları söyledi: “Oyun oynarken bir anda saldırdı. Isırık attı, ufak bir yara açtı. Onu kapattık.”

Burak Deniz'in dudağını köpek ısırdı

DİKİŞ İZİ MAKYAJLA KAPANACAK

Bizim Hikaye’de oynayan Burak Deniz, yaranın set programını aksatmayacağını, dikiş izini bir süre makyajla kapatacaklarını söyledi.

Burak Deniz'in dudağını köpek ısırdı

Burak Deniz’i ısıran Cocker Spaniel

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