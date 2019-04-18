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Fahriye Evcen taburcu oldu

Bebekleri Karan'a kavuşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hastaneden çıkış yaptı.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 11:10..
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Geçtiğimiz cumartesi günü oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen-Burak Özçivit ikilisi kaldıkları hastaneden çıkarken görüntülendi.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Bebeğinin yüzünü göstermeyen Evcen, "Çok güzel bir duyguymuş, duygusal anlar yaşadık.’’ açıklamasını yaptı.

Fahriye Evcen taburcu oldu

HASTANENİN EN PAHALI ODASINDA KALDILAR

Bu arada hastaneye yüklü bir para ödeyen Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile geçtiğimiz hafta doğan oğlu Karan için kesenin ağzını açtı. Fahriye Evcen ile minik Karan, hastanenin 15 bin 650 liralık odasında kalırken oyuncunun Almanya'dan gelen ailesi de hemen yanındaki odada konakladı. Burak Özçivit'in ailesi de oğullarının tuttuğu aynı kattaki diğer odada kalıp torunlarının sevincini yaşadı.

5 GÜN İÇİN 50 BİN TL

Özçivit'in cebinden ailesi ve eşinin 5 gündür kaldığı 4 oda için yaklaşık 50 bin lira çıktı. Özçivit ve Evcen Aileleri'nin kaldığı hastanedeki güzel oyuncuyla bebeğinin konakladığı katta kuş uçurtulmadı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çifti

Fahriye Evcen taburcu oldu

Fahriye Evcen taburcu oldu

Fahriye Evcen taburcu oldu

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