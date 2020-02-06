Burak Özçivit: Karan para ile anılmasın

Yakışklı oyuncu Burak Özçivit, önceki gün alışveriş yaparken objektife yansıdı.

"GÜNDÜZ SET GECE KARAN"

Fahriye Evcen’le oğulları Karan’ı geçen nisan ayında kucağına alan ünlü oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Babalık çok güzel bir duygu, inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci hem de babacı.” diye konuştu.

Fahriye Evcen’in Instagram hesabında paylaştığı Karan’ın fotoğraflarının beğeni rekoru kırması hakkında da konuşan oyuncu, “Nazara inanıyoruz ama çok dua ediyoruz. Bu konuda, çok dikkatliyiz.” dedi.

"ÜZÜLÜYORUZ"

Özçivit, muhabirlerin Karan bebeğe gelen milyon liralık reklam tekliflerini sorması üzerine “Yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum. Bu durum, Fahriye ile beni çok üzüyor.” diye sitem etti.