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Burçin Abdullah doğum kilolarından kurtuldu

Oyuncu Burçin Abdullah, doğum sonrası 20 kilo verdi.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 09:50..
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5 ay önce anne olan Burçin Abdullah, bebeğine hamileyken aldığı kilolardan kısa sürede kurtuldu. 20 kilo veren oyuncu, yeniden setlere dönerek Hafsa Hatun rolüne büründü. Hem kariyeri hem de anneliği aynı anda yürüten Abdullah şimdilerde "Diriliş Ertuğrul" seti ile evi arasında mekik dokuyor.

Burçin Abdullah doğum kilolarından kurtuldu

"BEBEĞİMİ EMZİRİYORUM"

Oğluna hamileyken 30 kilo alan genç oyuncu, “Bebeğim anne sütü aldığı için beslenmeme çok dikkat ediyorum. Biliyorsunuz emzirmek, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı oluyor. ‘Diriliş Ertuğrul’un çekimleri de bir süre önce başladı. Şimdilerde ev ile set arasında mekik dokuyorum ve bu koşturmacanın da zayıflamamda etkili olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Oyuncu Burçin Abdullah-FOTO GALERİ

Burçin Abdullah doğum kilolarından kurtuldu

Burçin Abdullah, 1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan "Üvey Baba" adlı dizide Lamia rolüyle ünlendi.

Burçin Abdullah doğum kilolarından kurtuldu

Burçin Abdullah doğum kilolarından kurtuldu

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