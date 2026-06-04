Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızları Lara Zeynep, dansçı oldu

Bir dönem ünlüler dünyasının en popüler isimlerinden olan Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızları Lara Zeynep Uygur, annesinin izinden gidiyor.

Lara Zeynep Uygur, annesi Burçin Orhon gibi oryantal olmayı tercih etti.

90’ların unutulmaz dansçısı Burçin Orhon, kızının dans ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Orhon, o paylaşımının altına şu notu düştü:

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

“Kulislerden seyrederek geçirdiğim seneler seni bugüne getirdi. Hep yanında yörende olacağım. Bir sürü şey yazacaklar, aldırma. Dans sanattır. Herkes bale sevmeyebilir. Dans sevmeyebilir. Sen dansı sevmeyene de sevdireceksin. Hadsizlere kulağını tıka. İnsanlar meslek üzerinden itibar kazanmaz. Her mesleğin iyisi kötüsü vardır. Önemli olan insan olabilmek. Tek amacın işinin en iyisini yapman, kendinin en doğrusunu bulman. Daima daha iyisi için gayret etmen. Artık uçma zamanın. Sana diyebileceklerimin hepsini dedim zaten. Seninle gurur duyuyorum.”