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Burçin Orhon sevenlerini korkuttu

Eski balerin Burçin Orhon’un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar sevenlerini korkuttu

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 07:40..
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Baygınlık geçirince yüzüstü düşen Burçin Orhon'un baş ve burun bölgesinde şişme meydana geldi.

"BANA NAZAR DEĞİYOR"

Burçin Orhon, kaza sonrası fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı; "Böyle çirkin şeyleri paylaşmayı sevmem. Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız. Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Bari kötü olayları da paylaşmayınca kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini üzerimden.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Bu arada kontrollerin yapıldı. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim."

Burçin Orhon sevenlerini korkuttu

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