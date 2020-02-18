Burçin Terzioğlu, yeni aşkıyla tatilden döndü

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli’den 2018’de ayrılmıştı. Oyuncunun kısa süre önce spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgililer tatile gittikleri Filipinler’den dün döndü.

"İLİŞKİYE YENİ BAŞLADIK"

Burçin Terzioğlu “Her şey ortada. Kimseyi aldatmıyorum, kimseden de kaçmıyorum. İlişkimiz yeni başladı ve güzel gidiyor” dedi.

Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamış, birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkarmıştı.