Burçin Terzioğlu'ndan barışma sinyali

İki ünlü oyuncu İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3 yıl boyunca yaşadıkları aşkla herkesi kendilerine imrendirmişti. Ancak Kaleli ve Terzioğlu, geçen aralık ayında ilişkilerini sonlandırma kararı almış ve hayranlarını üzmüştü.

BURÇİN FOTOĞRAFI İLK BEĞENENLERDEN

İlker Kaleli'nin 'Asal sayı' notuyla paylaştığı son fotoğrafı beğenenler arasında Burçin Terzioğlu da vardı. Durumu fark eden İlker Kaleli'nin takipçileri, ikilinin yeniden barıştığını iddia etti.

Ancak konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.