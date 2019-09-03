Burcu Biricik'ten eşine doğum günü mesajı

Oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuştu. Yetkin, bugün 36 yaşına bastı. Burcu Biricik, eşinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı.

Burcu Biricik, birlikte yer aldıkları karenin altına "Emriicimm ‘gerçekten’ iyi ki doğmuşsun. Seninle beraber nice sevmek, nice gülmek, nice gevezelik etmek, nice gezmek, nice seyretmek, nice arkadaşlık etmek, nice tanımak, nice yaşamak, nice görmek, nice oyun oynamak isteyeceğimiz yıllarımız olsun. İyi ki doğdun..." notunu düştü.

"İYİ Kİ SENİ BULMUŞUM"

Emre Yetkin ise eşine "Yaaa... saat gece 03.00 şimdi gördüm.. Hatta sen şu an içerde uyuyorsun ☺️ Şu an gördüğün renkli rüyalar gibi bir hayatımız olsun karıcığım...‍ İyi ki doğmuşum, gelmiş seni bulmuşum." sözleriyle karşılık verdi.