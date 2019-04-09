taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.677
Euro
6.3976
Altın
1299.49
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.375

Burcu Çetinkaya açıldı

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, yeni bir karar aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 08:29..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

6 yıl önce tesettüre giren ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak, başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

"BU KADAR YAPABİLDİM"

At binerken videosunu paylaşan Burcu, altına şu notu düştü: “Aldığım bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak ve saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim... Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten...”

Burcu Çetinkaya açıldı

Önceki hayatında içki, sigara ve eğlence olduğunu kaydeden Çetinkaya, daha önce verdiği bir röporjda neden kapandğını şöyle açıklamıştı: “Ben kapanma kararını kendi manevi yolculuğum nedeniyle aldım. Çünkü insan maneviyattan eksik olmasının zararlarını görebiliyor. Gece geziyordum ama 'Ah ne güzel eylendim' diyemiyordum. Kazanıyorum ama yine çok mutsuzum. Bir şey eksikti hayatımda. Ne olduğunu bulamıyordum bir türlü."

Burcu Çetinkaya açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

455
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

136
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

153
Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

91
Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur iş başı yaptı

Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur iş başı yaptı

16
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

21
Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir