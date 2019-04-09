Burcu Çetinkaya açıldı

6 yıl önce tesettüre giren ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak, başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

"BU KADAR YAPABİLDİM"

At binerken videosunu paylaşan Burcu, altına şu notu düştü: “Aldığım bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak ve saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim... Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten...”





Önceki hayatında içki, sigara ve eğlence olduğunu kaydeden Çetinkaya, daha önce verdiği bir röporjda neden kapandğını şöyle açıklamıştı: “Ben kapanma kararını kendi manevi yolculuğum nedeniyle aldım. Çünkü insan maneviyattan eksik olmasının zararlarını görebiliyor. Gece geziyordum ama 'Ah ne güzel eylendim' diyemiyordum. Kazanıyorum ama yine çok mutsuzum. Bir şey eksikti hayatımda. Ne olduğunu bulamıyordum bir türlü."