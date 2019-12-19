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Burcu Esmersoy: Berk'le arkadaş kaldık

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, eski eşinin birlikte olduğu Berrak Tüzünataç'ı kızdıracak açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 10:43..
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Burcu Esmersoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü sunucu, yeni boşandığı eski eşi Berk Suyabatmaz’la aralarının iyi olduğunu söyledi.

"MESAJLAŞIYORUZ"

Berk Suyabatmaz’la arkadaşlıklarının devam ettiğini söyleyen Burcu Esmersoy, “Hatta az önce mesajlaştık.” dedi.

Ünlü sunucu, “Peki bu durum Berk Bey’in yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ı kıskandırmaz mı?” sorusuna “Yok canım, niye kıskansın? Kıskançlık yaratacak bir mesajlaşma değil.” yanıtını verdi.

Muhabirlerin “Berrak Hanım bu açıklamalarınızı görünce Berk Bey’e sormayacak mı?” sözleri üzerine de “Çok pardon, çok özür dilerim. İçerik öyle rahatsız edecek bir şey değil.” dedi.

Burcu Esmersoy: Berk'le arkadaş kaldık

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