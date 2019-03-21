Burcu Esmersoy: Çocuk istiyoruz

Geçtiğimiz akşam Maslak TİM’de gerçekleşen Cem Yılmaz gösterisine Burcu Esmersoy ve eşi Berk Suyabatmaz da katıldı.

"ÇOK GÜLDÜK"

Gösteri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esmersoy, “Cem Yılmaz eski gösterilerinin üstüne çok şey katmış, çok beğendik ve güldük” dedi.

"AKIŞINA BIRAKTIK"

Sık sık yurt dışı seyahatine çıkan sunucu, “Ben hem iş hem de tatil yapıyorum, yorucu ama çok keyifli oluyor” dedi. Berk Suyabatmaz ile evli olan Esmersoy, “İnşallah çocuk istiyoruz, siz sormayın akışına bırakıyoruz” dedi.