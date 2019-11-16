Burcu Esmersoy: Sıkıntı bendeymiş

Aşk hayatında istediğini bulamayan Burcu Esmersoy'dan, samimi bir itiraf geldi.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında konuşan güzel sunucu, yaptığı her iki evlilikte de kendi sıkıntısı olduğunu söyledi.

"SIKINTI BENDE"

Mayıs 2018’de evlendiği Berk Suyabatmaz’dan 2, 5 ay önce boşanan Burcu Esmersoy “İki kez nikah masasına oturdum. Birincide ‘yanlışlık var demek ki, yabancıyla evlenmemek gerek’ demiştim. Meğer öyle değilmiş, bendeymiş sıkıntı.” dedi.

BURCU İLE OLMADI, BERRAK İLE DENİYOR

Öte yandan Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile olan ilişkisi de son sürat devam ediyor.