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Burcu Esmersoy: Sıkıntı bendeymiş

İki kez nikah masasına oturan güzel sunucu, "Birincide ‘yanlışlık var demek ki, yabancıyla evlenmemek gerek’ demiştim. Meğer öyle değilmiş, bendeymiş sıkıntı.” dedi.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 13:49..
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Aşk hayatında istediğini bulamayan Burcu Esmersoy'dan, samimi bir itiraf geldi.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında konuşan güzel sunucu, yaptığı her iki evlilikte de kendi sıkıntısı olduğunu söyledi.

Burcu Esmersoy: Sıkıntı bendeymiş

"SIKINTI BENDE"

Mayıs 2018’de evlendiği Berk Suyabatmaz’dan 2, 5 ay önce boşanan Burcu Esmersoy “İki kez nikah masasına oturdum. Birincide ‘yanlışlık var demek ki, yabancıyla evlenmemek gerek’ demiştim. Meğer öyle değilmiş, bendeymiş sıkıntı.” dedi.

Burcu Esmersoy: Sıkıntı bendeymiş

BURCU İLE OLMADI, BERRAK İLE DENİYOR

Öte yandan Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile olan ilişkisi de son sürat devam ediyor.

Burcu Esmersoy: Sıkıntı bendeymiş

Burcu Esmersoy: Sıkıntı bendeymiş

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