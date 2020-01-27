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Burcu Esmersoy'un beğenisi şaşırttı

Burcu Esmersoy, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile eski eşi Berk Suyabatmaz'ın aşk dolu fotoğrafını beğenince takipçilerini kızdırdı.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 10:42..
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Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yakın arkadaşı Burcu Esmersoy’dan eylülde boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz ile 2 ay önce sevgili olmuştu.

Burcu Esmersoy'un beğenisi şaşırttı

KAYMAYA GİTTİLER

Yılbaşını Atina’da geçiren sevgililer, şimdi Fransa’nın 4 bin 792 metre yüksekliğindeki dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’ta tatilde.

AŞK BEĞENİSİ

İki hafta önce eski eşi ile görüşmeye devam edip mesajlaştıklarını söyleyen Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı aşk dolu kareyi beğendi.

Takipçilerinden bazıları, Burcu’yu fazla modern bulup çok kızdı. Kimileri de bu durumu “Umursamıyor” diye yorumladı.

Burcu Esmersoy'un beğenisi şaşırttı

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