Burcu Esmersoy'un beğenisi şaşırttı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yakın arkadaşı Burcu Esmersoy’dan eylülde boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz ile 2 ay önce sevgili olmuştu.

KAYMAYA GİTTİLER

Yılbaşını Atina’da geçiren sevgililer, şimdi Fransa’nın 4 bin 792 metre yüksekliğindeki dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’ta tatilde.

AŞK BEĞENİSİ

İki hafta önce eski eşi ile görüşmeye devam edip mesajlaştıklarını söyleyen Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı aşk dolu kareyi beğendi.

Takipçilerinden bazıları, Burcu’yu fazla modern bulup çok kızdı. Kimileri de bu durumu “Umursamıyor” diye yorumladı.