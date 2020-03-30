Burcu Güneş: Hijyen hastası oldum

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, koronavirüs salgını yüzünden titizliğinin takıntılı hale geldiğini söyledi.

Koronavirüsten çok korktuğunu söyleyen Güneş, “Ben zaten titiz biriyim, şimdi iyice hijyen hastası oldum. Elimi sürekli yıkamaktan kızarıklıklar oluştu. Evin içinde de aşırı steril bir ortam var. Eve gelen her şey dezenfekte ediliyor.

"RUHUMU ARINDIRIYORUM"

Evimin çatı katında stüdyom, en alt katında da sauna ve spor odam var. Rutin olarak kardiyo, yoga yapıyorum. Jimnastik hareketlerine de başladım ufaktan...

Bunların dışında ruhumu arındırmaya çalışıyorum, meditasyon yapıyorum. Evde huzurla kitap okuma şansı bulduğum için mutluyum." dedi.

Burcu Güneş, yaşanan bu süreci yeni dünya düzeninin ön hazırlığı olarak gördüğünü söyledi: “Bu sürecin farkına varıp evde huzurla tadını çıkarmaya ve buradan yaratım yapmaya çalışıyorum. Durduğumuz hayatı hep birlikte harekete geçireceğiz.”