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Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

Oyuncu Burcu Kıratlı, evliliklerinin 6'ıncı ayı doldurması nedeniyle sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 06:53..
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Şarkıcı Sinan Akçıl'la evliliklerinin 5'inci ayında boşanmanın eşiğinden dönen Burcu Kıratlı'dan romantik mesaj geldi.

Sinan Akçıl ile bir fotoğrafını paylaşan Burcu Kıratlı, altına bu notu düştü: "Ruh eşim, kaderim" dedik birbirimize... Aşkınla.. sabrınla... enerjinle.. BİZ olabilme gücünle... Harika bir koca, mükemmel bir eş oldun. Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun.

"İYİ Kİ BENİM KOCAMSIN"

Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya.... Bir kez daha 'iyi ki seni seçmişim' dedim... 'İyi ki benim kocamsın' dedim.. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin.

Şimdi seninleyken daha ben daha çocuk daha kadın oluyorum. Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, goy goy yapmak... Dertleşmek... Bir ömür... 6. ayımız kutlu olsun Sevgilim.. Kocamm"

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