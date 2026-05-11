Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor: Mecliste dengeler değişecek

CHP bir kez daha karıştı...

CHP'nin gündeminde, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları var.

AK PARTİ ROZETİ TAKACAK

İddialara göre Burcu Köksal’ın, salı günü gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda partiye katılması bekleniyor.

Ancak Köksal cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

6 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ BERABERİNDE AK PARTİ'YE KATILACAK

İddialar gündemdeki yerini korurken yeni kulis bilgileri, yerel siyasette dengeleri değiştirebileceğine işaret ediyor.

Kulis bilgilerine göre Burcu Köksal'la beraber CHP'li 6 belediye meclis üyesinin, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK DEĞİŞEBİLİR

Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nde mevcut tabloya göre CHP’nin 23 meclis üyesi bulunuyordu. Belediye Başkanı Burcu Köksal da CHP’den seçilmişti.

Mecliste ayrıca 12 AK Partili ve 2 MHP’li üye yer alıyordu.

Eğer kulislerde konuşulduğu gibi Burcu Köksal ile birlikte toplantıya katılmayan 6 CHP’li meclis üyesi de AK Parti’ye geçerse, Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nde çoğunluk değişmiş olacak.

AK PARTİ SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALACAK

Bu senaryoya göre mecliste CHP'nin üye sayısının 17'ye, AK Parti'nin üye sayısının ise 18'e yükselmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın da AK Parti’ye geçmesiyle birlikte AK Parti, belediye yönetiminde sayısal üstünlüğü ele geçirmiş olacak.

3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE KATILACAK

Ayrıca Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edip AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Konuya ilişkin başkanlardan herhangi bir açıklama gelmezken yapılan görüşmelerde ilçe belediye başkanlarının, CHP'nin siyasi tutumundan rahatsızlık duydukları ifade edildi.

CHP'YE SERT YANIT VERECEK

Öte yandan yarın AK Parti rozeti takması beklenen Burcu Köksal'ın, program sırasında sert bir konuşma yapması bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, Köksal'ın özellikle CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel'e eşi ve kendisi hakkındaki iddialarından dolayı sert bir yanıt vereceği ifade ediliyor.