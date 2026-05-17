Burdur'da 39 yıldır korunan ormana sadece bilim insanları girebiliyor

39 yıldır korunan ormana özel izinle girilebiliyor...

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü sınırlarında yer alan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, dünyada ender rastlanan Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis) türünün yaşam alanları arasında bulunuyor.

7 GÜN 24 SAAT KORUNUYOR

Türkiye'de yalnızca Burdur ve Muğla'da doğal yayılış gösteren bu özel orman, sahip olduğu endemik yapı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 gün 24 saat korunuyor.

YALNIZCA ÖZEL İZİNLE GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Burdur-Isparta-Antalya sınırlarının kesişim noktasında, Aksu Çayı yatağı kenarında ve Karacaören I Baraj Gölü mansabında bulunan alan, eşsiz ekosistemi ve izole yapısı nedeniyle 27 Temmuz 1987 tarihinde "Tabiatı Koruma Alanı" ilan edildi.

Toplam 83,82 hektarlık alanı kapsayan bölgeye, yalnızca bilimsel ve akademik çalışmalar kapsamında özel izinle giriş yapılabiliyor.

Baharın etkisiyle yeşil tonlarına bürünen ormanda oluşan manzara, havadan drone ile görüntülendi.

"SADECE FETHİYE VE BUCAK'TA BULUNUYOR"

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Gökhan Albayrak, "83 hektar alanımız 1987 yılında koruma alanı ilan edilmiştir. Toplamda burada 6 bin metrekare sığla ağacımız mevcuttur. Sığla ağaçlarımızın burada koruması ve dışarıdan etkilerden korumak amaçlı sadece biz bilimsel çalışma amacıyla açıyoruz. Buraya girmek isteyen arkadaşlarımız bize başvuru yapıyorlar. Biz de bu onayları sadece bilimsel çalışma için yapıyoruz.

Dışarıdan gelenler bizim koruma ekiplerimiz ile beraber çalışma yapıyorlar. Sığla ormanı dünyada, Güney Kore ve Amerika'da mevcuttur, Anadolu Sığla Ormanı ise sadece Fethiye ve Bucak'ta bulunuyor. Sığla ağacı parfümeri sanayide kullanıyordu ama şu an için ülkemizde sığla yağı üretimi yapılmamaktadır. Bunun temel sebebi ise sentetik ürünler çoğaldığı için artık sığla ağaçları sadece korunuyor." dedi.

GENÇLER SESSİZ DOĞANIN TADINI ÇIKARDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde koruma altına alınan Sığla Ormanı'nda yürüyüş yapan gençler ise sessiz doğanın tadını çıkardıklarını belirterek doğanın korunması gerektiğini hatırlattı.