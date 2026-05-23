Burdur’da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 65 bin TL ceza

Otomobiliyle girdiği semt pazarında tezgâhların arasında ilerlemeye çalışan B.G.’yi esnaf durdurup, polise haber verdi. Yapılan kontrolde 1,86 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen B.G.’ye 65 bin TL ceza uygulandı.

Burdur’da akılalmaz olay…

Dün saat 18.00 sıralarında Ulucami çevresindeki semt pazarına B.G. kullandığı otomobille girdi.

ESNAF DURDURDU

Tezgahların arasında ilerlemeye çalışan B.G.’yi, çevredeki esnaf durdurdu.

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

65 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Olay yerine gelen trafik polisinin yaptığı kontrolde, B.G.’nin ehliyetsiz olduğu ve 1,86 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 65 bin TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)